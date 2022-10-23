В Петербурге задержан мошенник, обманувший пенсионерку

К полицейским поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что его 77-летней теще позвонил неизвестный, и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и ей необходима помощь, для чего женщина передала курьеру 380 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции возле дома 154 по проспекту Энгельса по подозрению в совершении указанного преступления задержан 39-летний гражданин сопредельного государстваг.

Подозреваемого задержали в порядке статье 91 УПК РФ.