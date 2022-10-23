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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мошенник, обманувший пенсионерку

В Петербурге задержан мошенник, обманувший пенсионерку

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9
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Выборгском районе Петербурга задержан мошенник, обманувший пенсионерку

К полицейским поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что его 77-летней теще позвонил неизвестный, и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и ей необходима помощь, для чего женщина передала курьеру 380 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции возле дома 154 по проспекту Энгельса по подозрению в совершении указанного преступления задержан 39-летний гражданин сопредельного государстваг.
Подозреваемого задержали в порядке статье 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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