Во Фрунзенском районе задержали мужчину, обманувший пенсионерку

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 84-летняя женщина, с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный, который представился ее внуком, и сообщил что попал в ДТП и для решения вопроса необходимы денежные средства, которые она должна передать курьеру. Пенсионерка сообщила о звонке в полицию. Оперативно прибывшие полицейские возле квартиры пожилой женщины в дома 7 корпус 1 по Моравскому переулку с поличным при передаче 300 тысяч рублей был задержан 24-летний курьер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ