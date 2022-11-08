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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга по «горячим следам» задержали автоугонщика

В центре Петербурга по «горячим следам» задержали автоугонщика

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24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудники дорожной полиции Центрального района по «горячим следам» задержали автоугонщика

Вчера к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 31-летнего мужчины о том, что около 06 часов 15 минут неизвестный скрылся на автомобиле «ГАЗ Соболь», принадлежащем его 29-летнему брату.

В 06 часов 40 минут в ходе патрулирования возле дома 2 по улице Красного Текстильщика экипажем ОГИБДД данный автомобиль был обнаружен. По подозрению в угоне задержан 25-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. Автомобиль передан законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район угон автомобиль
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