В Петербурге «барное» дело признано преступным сообществом

Как сообщалось ранее, сотрудники регионального управления уголовного розыска совместно со следователями ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу провели специальную операцию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в многочисленных обманах клиентов ночных увеселительных заведений Петербурга.

Жертвами становились состоятельные клиенты мужского пола, либо уже находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо готовые перейти в это состояние под присмотром симпатичной незнакомки. В ходе расследования сыщики установили, что в преступную сеть входили 9 баров, расположенных на улице Рубинштейна.

В гаражах на улице Руставели в Калининском районе Петербурга злоумышленники организовали и свое подпольное производство контрафактного алкоголя, который поставляли в подконтрольные бары. В полицию поступили заявления от 11 мужчин, которые в период с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали мошенникам в совокупности более 10,5 миллионов рублей. Материалы уголовного розыска были переданы в следственные органы, которые по всем фактам мошенничества возбудили уголовные дела.

8 ноября 2022 года в отношении семи участников аферы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). В организации схемы подозреваются двое мужчин, 1998 года рождения и 1997 годов рождения. В качестве подозреваемых также задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ старшие управляющие баров, 1996 и 1997 годов рождения, руководители «промо-моделей», 1990 и 2002 годов рождения, администратор бара, 1998 года рождения.

В отношении других соучастников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Это официант, 2000 года рождения, четыре девушки, выполнявшие роли промо-моделей, 2002, 2000 и 1999 годов рождения и хостес, 1996 года рождения. Все они отпущены под подписку о невыезде.