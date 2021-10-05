В Петербурге полиция проверила ночные клубы и бары

В минувшие выходные сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из полиции Центрального района проверяли ночные бары и клубы в центре Петербурга. Основная цель – выявление правонарушений в сфере незаконного оборота закиси азота, так называемого «веселящего» газа, а также алкогольной продукции без документов.

Напомним, что законодательством свободная реализация закиси азота запрещена и является административным правонарушением. Постоянными рейдами полицейские намерены искоренить эту опцию из развлечений посетителей ночных увеселительных заведений.

Профилактическая работа уже приносит результаты. Если раньше приобрести шарик с закисью азота можно было практически в каждом ночном клубе центра Петербурга, то теперь количество заведений с такой услугой заметно сокращается.

В минувший уикэнд полицейские выборочно проверили девять ночных клубов и пять баров на улицах Ломоносова, Думская, а также на набережной канала Грибоедова. Полицейские изъяли в общей сложности 34 десятилитровых баллона с закисью азота. Помимо этого, в ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота около 100 литров алкогольной продукции без документов. По данным фактам возбуждены административные дела с дальнейшим привлечением виновных к ответственности.