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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине пожилой мужчина поверил в быстрые деньги интернет-вкладов и потерял 170 тысяч рублей

В Гатчине пожилой мужчина поверил в быстрые деньги интернет-вкладов и потерял 170 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пожилой сотрудник НИИ из Гатчины поверил в быстрые деньги интернет-вкладов и потерял 170 тысяч

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 84-летний сотрудник местного НИИ. Пожилой мужчина сообщил правоохранителям, что в сети Интернет наткнулся на сайт брокерской организации, которая обещала быстрый заработок через вложения. Мужчина поверил рекламе о скором финансовом благополучии, зарегистрировался на портале и пополнил депозит.

Обещанных выплат пенсионер так и не получил. Более того, ему стали звонить люди, представляться сотрудниками фирмы и требовать дополнительных вложений. После этого сотрудник НИИ понял, что стал жертвой мошенников. Аферистам он перевёл почти 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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