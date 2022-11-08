В Гатчине пожилой мужчина поверил в быстрые деньги интернет-вкладов и потерял 170 тысяч рублей

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 84-летний сотрудник местного НИИ. Пожилой мужчина сообщил правоохранителям, что в сети Интернет наткнулся на сайт брокерской организации, которая обещала быстрый заработок через вложения. Мужчина поверил рекламе о скором финансовом благополучии, зарегистрировался на портале и пополнил депозит.

Обещанных выплат пенсионер так и не получил. Более того, ему стали звонить люди, представляться сотрудниками фирмы и требовать дополнительных вложений. После этого сотрудник НИИ понял, что стал жертвой мошенников. Аферистам он перевёл почти 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).