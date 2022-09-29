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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер поверил в легенду об инвестициях и лишился более 1,5 миллиона рублей

В Ленобласти пенсионер поверил в легенду об инвестициях и лишился более 1,5 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Выбоге пенсионер поверил в легенду об инвестициях и лишился более 1,5 миллиона рублей

Вчера вечером около 17 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 70-летний житель города Выборг. Пенсионер сообщил, что год назад ответил на звонок неизвестной женщины, которая предложила вложить сбережения в акции Газпрома. За девять месяцев пожилой мужчина перевел на указанные собеседницей счета больше полутора миллионов рублей. Когда обналичить инвестиции не удалось, пожилой выборжец пришел к выводу, что его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
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