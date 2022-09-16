В Ленобласти пенсионер перевел трейдерам аферистам 450 тысяч рублей

Накануне к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратился 70-летний слесарь из посёлка Форносово. Пожилой мужчина сообщил правоохранителям о том, что приблизительно 20 дней назад наткнулся в сети Интернет на сайт, предлагающий попытать счастья в инвестициях. Пенсионер набрал номер телефона и ему ответили голоса, которые представились менеджерами. Телефонные собеседники отрекомендовали себя профессионалами биржевых игр и уговорили пожилого мужчину перевести на сторонние счета более 450 тысяч рублей, пообещав грамотное управление данной суммой. Однако вскоре трейдеры перестали выходить на связь, а обещанные дивиденды пенсионеру на счёт так и не поступили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).