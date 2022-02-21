В Петербурге задержали злодея, который в лифе нанес пожилому мужчине ножевое ранение

"Сегодня, 20 февраля в 14:41 в УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга поступило сообщение от 88-летнего пенсионера о том, что в лифте одного из жилых домов, расположенных на набережной Черной речки, неизвестный нанёс ему ножевое ранение и скрылся.

После поступления заявления сотрудниками полиции немедленно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и по «горячим следам» задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается возможная причастность задержанного к совершению других преступлений", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.