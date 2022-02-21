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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злодея, который в лифе нанес пожилому мужчине ножевое ранение

В Петербурге задержали злодея, который в лифе нанес пожилому мужчине ножевое ранение

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге полицейские по «горячим следам» задержали напавшего на пожилого мужчину

"Сегодня, 20 февраля в 14:41 в УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга поступило сообщение от 88-летнего пенсионера о том, что в лифте одного из жилых домов, расположенных на набережной Черной речки, неизвестный нанёс ему ножевое ранение и скрылся.
После поступления заявления сотрудниками полиции немедленно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и по «горячим следам» задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска.
В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается возможная причастность задержанного к совершению других преступлений", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ножевое ранение пенсионеры
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