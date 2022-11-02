В Петербурге задержан 19-летний парень похитивший деньги у пенсионера

Вчера к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 67-летний пенсионер с заявлением о том, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что его жена попала в ДТП и для невозбуждения уголовного дела нужны деньги. В этот же день мужчина передал курьеру 500 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 12 по Фермскому ш. по подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний неработающий. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.