В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера на 424 тысячи рублей

В минувшую пятницу вечером, около 17 часов 08 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 78-летний пенсионер, который сообщил стражам порядка о том, что днем ранее в период с 12:00 до 18:00, на его сотовый телефон неоднократно звонил неизвестный. Незнакомец представлялся сотрудником банка и сообщал, что на его имя оформлен кредит, который необходимо погасить. В тот же день в 18:32 потерпевший обналичил 424 тысячи рублей, после чего у дома 9 на проспекте Тореза передал всю сумму неизвестному.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 19 октября днем в 13:10 у дома 11 по ул. Бобруйской по подозрению в совершении данного преступления был задержан 23-летний неработающий мужчина.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.