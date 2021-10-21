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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера на 424 тысячи рублей

В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера на 424 тысячи рублей

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60
Опубликовал: Питерец
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Фото:
PiXABAY
В Выборгском районе Петербурга задержали мошенника, похитившего около полумиллиона рублей у пенсионера

В минувшую пятницу вечером, около 17 часов 08 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 78-летний пенсионер, который сообщил стражам порядка о том, что днем ранее в период с 12:00 до 18:00, на его сотовый телефон неоднократно звонил неизвестный. Незнакомец представлялся сотрудником банка и сообщал, что на его имя оформлен кредит, который необходимо погасить. В тот же день в 18:32 потерпевший обналичил 424 тысячи рублей, после чего у дома 9 на проспекте Тореза передал всю сумму неизвестному.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 19 октября днем в 13:10 у дома 11 по ул. Бобруйской по подозрению в совершении данного преступления был задержан 23-летний неработающий мужчина.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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