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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мигрант молотком разбил головы двоим знакомым

В Ленобласти мигрант молотком разбил головы двоим знакомым

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Опубликовал: Anton78
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Двое выходцев из Средней Азии госпитализированы после застолья с соотечественником в Ломоносовском районе Ленинградской области

Накануне ночью в СНТ "Балтийская слобода", Ломоносовского района Ленинградской обалсти был задержан 26-летний безработный из Средней Азии, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений двоим своим землякам 46 и 39 лет.

По предварительной информации, мужчины вечером собрались в бытовке и распивали спиртные напитки. Во время застолья младший из них схватил молоток и обрушил его на головы соотечественников. Что этому предшествовало, неизвестно.

Один из пострадавших смог дойти до ближайшего КПП и попросить о помощи. После чего оба были госпитализированы: 46-летний иностранец доставлен в больницу в тяжелом состоянии с переломом черепа, а второй — в состоянии средней тяжести, с сотрясением, ссадинами и легким токсическим отравлением.

С места происшествия изъяты бутылка, отпечатки пальцев и молоток.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район тяжкие телесные повреждения
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