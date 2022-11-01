В Ленобласти мигрант молотком разбил головы двоим знакомым

Накануне ночью в СНТ "Балтийская слобода", Ломоносовского района Ленинградской обалсти был задержан 26-летний безработный из Средней Азии, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений двоим своим землякам 46 и 39 лет.

По предварительной информации, мужчины вечером собрались в бытовке и распивали спиртные напитки. Во время застолья младший из них схватил молоток и обрушил его на головы соотечественников. Что этому предшествовало, неизвестно.

Один из пострадавших смог дойти до ближайшего КПП и попросить о помощи. После чего оба были госпитализированы: 46-летний иностранец доставлен в больницу в тяжелом состоянии с переломом черепа, а второй — в состоянии средней тяжести, с сотрясением, ссадинами и легким токсическим отравлением.

С места происшествия изъяты бутылка, отпечатки пальцев и молоток.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).