Задержан мужчина, простреливший ноги пьяному прохожему в Петербурге

Утром 22 октября возле дома 19 по Загребскому бульвару был обнаружен пьяный 39-летний мужчина с ранениями обеих ног из травматического пистолета. В удовлетворительном состоянии пострадавшего госпитализировали. Ранения ему нанес неизвестный мужчина, с которым у него возник внезапный конфликт.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера полицейские в деревне Войскорово Тосненского района Ленинградской обалсти по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 32-летнего мужчину. У него изъят травматический пистолет.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.