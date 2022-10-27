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Питерец.ру » Происшествия » Задержан мужчина, простреливший ноги пьяному прохожему в Петербурге

Задержан мужчина, простреливший ноги пьяному прохожему в Петербурге

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29
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Оперативники задержали мужчину, прострелившего ноги пьяному прохожему на Загребском бульваре

Утром 22 октября возле дома 19 по Загребскому бульвару был обнаружен пьяный 39-летний мужчина с ранениями обеих ног из травматического пистолета. В удовлетворительном состоянии пострадавшего госпитализировали. Ранения ему нанес неизвестный мужчина, с которым у него возник внезапный конфликт.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера полицейские в деревне Войскорово Тосненского района Ленинградской обалсти по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 32-летнего мужчину. У него изъят травматический пистолет.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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