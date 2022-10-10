4 октября к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась с заявлением 93-летняя пенсионерка сообщив о том, что ей позвонила неизвестная и сообщила, что якобы ее внучка попала в ДТП и для решения вопроса необходимо 500 000 рублей. После этого пенсионерка передала женщине-курьеру требуемую сумму.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера вечером на улице Брюсовская сотрудниками уголовного розыска задержана 24-летняя неработающая.
Подозреваемую задержали на основании ст. 91 УПК РФ.
В Петербурге задержали мошенницу, выманившую у пенсионерки 500 тысяч рублей
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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Выборгского района задержали мошенницу, выманившего у пенсионерки 500 тысяч рублей
4 октября к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась с заявлением 93-летняя пенсионерка сообщив о том, что ей позвонила неизвестная и сообщила, что якобы ее внучка попала в ДТП и для решения вопроса необходимо 500 000 рублей. После этого пенсионерка передала женщине-курьеру требуемую сумму.
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