В Петербурге задержали мошенницу, выманившую у пенсионерки 500 тысяч рублей

4 октября к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась с заявлением 93-летняя пенсионерка сообщив о том, что ей позвонила неизвестная и сообщила, что якобы ее внучка попала в ДТП и для решения вопроса необходимо 500 000 рублей. После этого пенсионерка передала женщине-курьеру требуемую сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером на улице Брюсовская сотрудниками уголовного розыска задержана 24-летняя неработающая.

Подозреваемую задержали на основании ст. 91 УПК РФ.