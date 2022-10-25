В Ленобалсти столкнулись "Хендэ Элантра" и "УАЗ Патриот", пострадали трое

Сегодня утром около 10 часов на 151-м километре трассы "Скандинавия", у моста через Сайменский канал, в Выборгском районе Ленинградской области столкнулись автомобили "Hyundai Elantra" и "УАЗ Патриот".

В ДТП пострадали водитель и пассажир корейской легковушки: 50-летний мужчина и 33-летняя женщина. Травмы также получил 71-летний водитель "УАЗа". Бригады скорой помощи на месте происшествия осмотрели пострадавших, они госпитализированы.

В ГУ МЧС России по Ленобласти 47news сообщили, что на место ДТП выезжала дежурная смена аварийно-спасательного формирования Выборга, но помощь спасателей не потребовалась.