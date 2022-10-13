На трассы А-120 "Южное полукольцо" произошло массовое ДТП

Сегодня около 11 часов на 70-м километре автотрассы А-120 "Южное полукольцо", возле деревни Пижма,Гатчинского района Ленинградской области столкнулись легковые автомобили "Киа", "Ниссан", "Фольксваген" и микроавтобус "Форд". В дорожном происшествии пострадал водитель корейского автомобиля, мужчина от госпитализации отказался.

В Аварийно-спасательной службе Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена тосненского поисково-спасательного отряда. Спасатели отключили аккумуляторы поврежденных машин. В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что на место происшествия выезжала также смена 42 пожарной части. Сотрудники смыли топливо с проезжей части.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.