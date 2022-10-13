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Питерец.ру » Происшествия » На трассы А-120 "Южное полукольцо" произошло массовое ДТП

На трассы А-120 "Южное полукольцо" произошло массовое ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
47News
Три легковушки и микроавтобус попали в аварию на трассе в Гатчинском районе Ленобласти

Сегодня около 11 часов на 70-м километре автотрассы А-120 "Южное полукольцо", возле деревни Пижма,Гатчинского района Ленинградской области столкнулись легковые автомобили "Киа", "Ниссан", "Фольксваген" и микроавтобус "Форд". В дорожном происшествии пострадал водитель корейского автомобиля, мужчина от госпитализации отказался.

В Аварийно-спасательной службе Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена тосненского поисково-спасательного отряда. Спасатели отключили аккумуляторы поврежденных машин. В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что на место происшествия выезжала также смена 42 пожарной части. Сотрудники смыли топливо с проезжей части.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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