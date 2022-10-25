В Кингисеппе "Лада" влетела в дерево, погибла 14-летняя пассажирка

Вчера вечером около 21 часа возле Дома культуры на проспекте Карла Марка в городе Кингисепп 18-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-2110" налетел на поребрик, автомашина подскочила и врезалась в дерево.

В больницу с травмами увезли 14-летнюю пассажирку отечественного автомобиля. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась. Известно, что она училась в восьмом классе одной из местных школ.

По данным ГИБДД, автомашина зарегистрирована на 45-летнего мужчину. 18-летний водитель права не получал, в прошлом к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

По данным пресс-службы прокуратуры Ленобласти, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 124 пожарной части. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.