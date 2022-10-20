В Гатчине пенсионерка отдала телефонным мошенникам более четверти миллиона рублей

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 68-летняя жительница города Гатчина. Пенсионеркам сообщила сотрудникам полиции о том, что ей звонила женщина, которая представилась дочерью. Телефонная собеседница рассказала историю про серьёзное ДТП с пострадавшими, виновницей которого она якобы стала. Звучали слова про уголовное дело и следователя. Голос в трубке настаивал на том, что им срочно нужны деньги, которые следовало передать мужчине курьеру.

Пожилая женщина поверила, что действительно разговаривает с близким человеком. Спустя некоторое время к ней домой действительно подъезхал посредник, которого мошенники называют дропом, которому она передала более четверти миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничесвто).