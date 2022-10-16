По факту ДТП с мотоциклистом на Каменноостровском проспекте возбуждено уголовное дело

Вчера вечером около 17 часов 54 минуты возле дома 26-28 по Каменноостровскому проспекту мужчина, 1983 г., управляя автомобилем «Ленд Ровер», при перестроении в правый ряд совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом «Хонда», под управлением мужчины, 1970 г. В результате байк вынесло на тротуар, где он сбил 5 пешеходов, в том числе двоих 16-летних подростков.

Все пятеро, а также мотоциклист, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Следователи ГУ МВД России по результатам осмотра места происшествия и опроса очевидцев возбудили в отношении водителя внедорожника уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Водителя «Ленд Ровера» задержали на основании ст. 91 УПК РФ.