На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов

Вечером минувшего вторника, около 16:00 у дома 33 по Дунайскому проспекту 18-летний мужчина, управляя автомашиной марки Mazda 3 при повороте налево совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21093 под управлением 21-летнего собственника. После этого ВАЗ вылетел на тротуар, где совершил наезд на 4 пешеходов и осветительный столб.

В результате ДТП пострадали пешеходы: 2 школьницы – 13 и 14 лет (обе в состоянии средней степени тяжести), 31-летняя женщина (в удовлетворительном состоянии), а также 73-летний мужчина, который был в тяжелом состоянии госпитализирован и скончался позднее в больнице.

В отношении водителя иномарки ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД). Он будет допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.