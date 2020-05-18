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Питерец.ру » Происшествия » Смертельное ДТП в центре Петербурга

Смертельное ДТП в центре Петербурга

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Опубликовал: Fedorov
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Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в центре Петербурга

Сегодня, 18 мая 2020 года, в 10.57 около дома 33 на Суворовском проспекте произошло ДТП.

По имеющейся информации, автомобиль такси «Кио Рио» под управлением 25-летнего уроженца Ростовской области, двигаясь по Суворовскому в сторону, совершил столкновение с автобусом, отъезжавшим от автобусной остановки. От удара автомобиль такси выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 30-летнего мужчины, а затем совершил выезд на тротуар с последующим наездом на стойку дорожных знаков. Стойка от столкновения прижала женщину-пешехода 45 лет, сопровождавшую двух детей, 4 и 6 лет. Женщина от  полученных травм скончалась на месте происшествия, дети не пострадали.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России. По результатам осмотра места происшествия, опроса очевидцев и просмотра записей камер видеонаблюдения следователями в отношении водителя такси и водителя автобуса возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. С обоими участниками ДТП проводятся процессуальные действия.

Источник: ГУ МВД
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