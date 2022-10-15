В Ленобласти иномарка вылетела с дороги и протаранила в кювете дорожный знак

Вчера около 20 часов вечера на трассе "Скандинавия" возле массива "Белоостров", во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль "Фольксваген Гольф" вылетел с проезжей части, протаранил в кювете дорожный знак и рухнул на бок. В салоне иномарки оказался зажат 49-летний водитель.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали врачам. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировали дежурные смены 102 пожарной части и 43 части из Петербурга.

Причины и обстоятельства дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.