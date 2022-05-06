В Ленобласти задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на квартиру

1 апреля 2022 года в квартире дома 5 по Октябрьской улице п. Тельмана Тосненского района Ленобласти произошло разбойное нападение в отношении мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и при поддержке сотрудников Росгвардии задержаны четверо мужчин в возрасте от 25 до 27лет, которые 31 марта 2022 года около 12.30, с целью хищения имущества, незаконно проникли в квартиру по вышеуказанному адресу, где, применив насилие, под угрозой предметов используемых в качестве оружия, открыто похитили имущество, после чего в продолжение своего преступного умысла под угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья открыто похитили денежные средства, после чего с похищенным скрылись с места происшествия.

В результате проведенных обысков изъято: пистолет сигнальный, мобильные телефоны, частично - похищенное имущество. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.