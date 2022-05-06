ента новостей

16:52
В Ленобласти задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на квартиру
16:49
В Ленобласти задержали мужчину, который избил пенсионера
16:39
Выставка «Всматриваясь в лица»
16:36
Выставка «Не без небес»
16:00
Петербуржцы объяснили политологу Солонникову «ненормальность» новой системы оплаты за проезд
14:21
Выставка «Геометрия пространства»
14:03
Шлюпочная регата на Ивановском (Белевском) карьере
13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
13:26
Карин Жан-Пьер станет новым пресс-секретарем Белого дома
13:03
Си Цзиньпин предупредил всех, кто сомневается в политике Китая по борьбе с COVID-19
12:44
В Ленобласти пьяная ссора обернулось двойным убийством
10:53
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Ливадия»
10:31
В Петербурге прошли соревнования по пляжному самбо
10:26
В Мурино у мужчины отобрали травматический пистолет
09:51
На КАД в районе Ломоносова перекроют две полосы движения
07:51
Он создал идеальный пельмень
07:49
Предпочитают отдыхать в Петербурге
07:46
Что мешает заснуть
17:30
Игроки СКА Бурдасов и Кузьменко – претенденты на звание лучшего игрока регулярного сезона КХЛ
15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
14:47
В СПбГУ собираются установить памятный знак «Утраченной книге»
14:20
Правительство Ленобласти зарезервировала земельные участки под возведение метро
14:13
В Петербурге отчима подозревают в разврате 14-летней падчерицы
14:02
В Петербурге задержали злоумышленника, который похитил у подростка деньги и банковскую карту
13:56
Социолог Шугалей оценил возможность отставки петербургского губернатора
13:20
В Колпино задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей жены
12:48
В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата во дворе жилого дома
12:30
В Петербурге задержали мужчину, который похитил денежные средства у пенсионерки
12:25
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера 220 тысяч рублей
12:19
В Петербурге задержали подозреваемого, который пытался скрыть труп своей сожительницы в подвале
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на квартиру

В Ленобласти задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на квартиру

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на квартиру в п. Тельмана

1 апреля 2022 года в квартире дома 5 по Октябрьской улице п. Тельмана Тосненского района Ленобласти произошло разбойное нападение в отношении мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и при поддержке сотрудников Росгвардии задержаны четверо мужчин в возрасте от 25 до 27лет, которые 31 марта 2022 года около 12.30, с целью хищения имущества, незаконно проникли в квартиру по вышеуказанному адресу, где, применив насилие, под угрозой предметов используемых в качестве оружия, открыто похитили имущество, после чего в продолжение своего преступного умысла под угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья открыто похитили денежные средства, после чего с похищенным скрылись с места происшествия.

В результате проведенных обысков изъято: пистолет сигнальный, мобильные телефоны, частично -  похищенное имущество. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-11-2017, 16:06
В Ленобласти задержаны разбойники
28-04-2022, 10:54
В Шушарах задержали двоих мужчин, совершивших разбойное
3-04-2017, 11:56
В Московском районе задержаны трое мужчин за квартирный разбой
21-08-2019, 11:57
В Красносельском районе задержаны двое мужчин совершивших разбойное нападение на супермаркет
19-06-2019, 09:23
В Курортном районе задержаны двое молодых мужчин ограбивших салон связи
16-03-2020, 11:04
В Ленобласти у мужчины открыто похитили травматический пистолет

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
56
Сегодня, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
86
Вчера, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
0
114
Вчера, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
0
141
3-05-2022, 21:40
В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину
Наверх