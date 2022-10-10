В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель в больнице

Сегодня днем около 12 часов 55 минут в экстренные службы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о дорожном происшествии между деревней Хапо-Ое и поселком Дубровка. На место происшествия прибыла дежурная смена 101 пожарно-спасательной части в составе 4 человек, задействовав 1 единицу техники.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "Фольксваген" не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП травмы получил 29-летний водитель, который госпитализирован в медецинское учреждение.