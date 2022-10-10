В Ленобласти задержали убийцу-рецидивиста

В ночь с 7 на 8 октября к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила, что из дома ушла и не вернулась ее 24-летняя дочь, учитель коррекционной школы-интерната.

9 октября опергруппой был задержан 50-летний неработающий мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, который подозревается в том, что вечером 7 октября на 369 км автодороги «Новая Ладога – Вологда» в автомобиле «Лада Калина» в ходе внезапного конфликта ударил ножом потерпевшую, которая скончалась на месте происшествия. Затем он бросил в придорожную канаву тело погибшей и скрылся. После этого, с целью сокрытия следов преступления у д. 4 по Центральному переулку д. Подборовье он сжег свой автомобиль «Лада Калина».

По данному факту возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.