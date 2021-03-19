В Курортном районе раскрыли убийство мигранта

В минувшую среду к полицейским Курортного района Петербурга обратилась женщина с заявлением о пропаже своего знакомого, 36-летнего приезжего из Средней Азии. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли в бытовку, расположенную на одном из участков в поселке Горская, где проживал мужчина. Там полицейские обнаружили следы крови.

Незамедлительно были начаты оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых был установлен и опрошен очевидец произошедшего. 35-летний мигрант пояснил, что 15 марта у погибшего мужчины произошел конфликт из-за невозврата долга с двумя земляками, с которыми он распивал спиртные напитки. В ходе возникшей драки злоумышленники сначала жестоко избили потерпевшего, а позже связали и задушили.

Личности предполагаемых убийц были установлены. Ими оказались двое уроженцев одного из среднеазиатских государств, 29 и 32-х лет. Оба мужчины были задержаны и доставлены в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Как было установлено оперативниками, злоумышленники с целью сокрытия следов преступления замотали тело погибшего в ковер и вывезли на автомобиле в Ленинградскую область. Там они сбросили его в канаву в районе деревни Агалатово Всеволожского района, где впоследствии оно и было обнаружено.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.