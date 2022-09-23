В Приморском районе задержали афериста обманувшего пенсионерку

16 сентября 2022 к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 86-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что 16 сентября 2022 в ей позвонила неизвестная женщина, представилась ее дочерью и сообщила, что стала виновником ДТП, и для решения вопроса о непривлечении ее дочери к уголовной ответственности требуются денежные средства в качестве вознаграждения. Позднее в парадной дома, по месту своего жительства Поликарпова аллея 3-1, заявительница передала 465 000 рублей неизвестному мужчине, который с места происшествия скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 18 по ул. Ильюшина, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний молодой человек. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ. В настоящее устанавливается причастность фигуранта к совершению иных противоправных действий.