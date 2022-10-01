В Петербурге задержали афериста из Смоленской области

Вчера к полицейским Петродворцового района Петербургап оступило заявление от 85-летней пенсионерки о том, что ей позвонил неизвестный, и сообщил, что её знакомая попала в ДТП, и чтобы возместить ущерб нужны деньги. Позднее к заявительнице прибыл курьер, которому она передала 10 000 руб.

Вчера на улице Халтурина по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний не работающий житель Смоленской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.