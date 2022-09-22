В Ленобласти пенсионер перевел лжебезопасники ВТБ более полумиллиона рублей

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 67-летний житель города Всеволожск. Пенсионер сообщил правоохранителям, что днем ранее ему с различных телефонов звонили люди, которые представлялись сотрудниками банка ВТБ.

Телефонные собеседники рассказывали пожилому мужчине, что хранить деньги на банковском счёте якобы стало небезопасно. Они советовали перевести деньги на сторонний, якобы безопасный банковский счёт, реквизиты которого продиктовали. Пенсионер поверил, решив, что действительно разговаривает с банковскими работниками и перевёл мошенникам более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).