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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток

В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток

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93
Опубликовал: Anton78
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Фото:
Сотрудниками полиции устанавливаются детали ДТП на Дунайском проспекте, в котором пострадал подросток 

Вчера вечером около 16 часов 20 минут, напротив дома 47 по Дунайскому проспекту 57-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», при развороте в обратном направлении, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть под запрещающий сигнал светофора на роликовых коньках, без сопровождения родителей. 

В результате ДТП 8-класник в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу. 

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район ДТП пострадавший пешеход подростки
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