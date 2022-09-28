В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток

Вчера вечером около 16 часов 20 минут, напротив дома 47 по Дунайскому проспекту 57-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», при развороте в обратном направлении, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть под запрещающий сигнал светофора на роликовых коньках, без сопровождения родителей.

В результате ДТП 8-класник в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.