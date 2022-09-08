В Петергофе отечественная "Нива" сбила 7-летнего мальчика

Вчера днем около 15 часов 30 минут на регулируемом перекрестке улиц Ботаническая и Чебышевская в городе Петергоф, Петродворцового района Петербурга 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21214», совершил наезд на 7-летнего несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в сопровождении бабушки.

В результате ДТП ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медецинское учреждение.

По факту дорожного происшествия проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.