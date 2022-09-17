ента новостей

12:08
В Петербурге задержали мужчину, причастного к обману двух пенсионеров
11:49
В Сертолово пенсионерка перевела телефонным аферистам полмиллиона рублей
11:28
В Ленобласти "Рено Дастер" с нетрезвым водителем вылетел в кювет, погиб пассажир
11:06
В Петербурге полицейские задержали наркодилера на каршеринге
10:24
Доверие Путину растет
09:53
Нарколог об алкоголе
08:59
Для «ИКЕА» озвучили условия
22:06
Дмитрий Яшкин ударно сыграл против своего бывшего клуба – московского «Динамо»
17:30
В СПбГУ открылась Высшая школа безопасности труда
17:25
Россельхознадзор запретил ввоз почти 250 тонн арахиса
17:23
Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города
17:22
Активисты движения «Город перемен» указали на ужасное состояние дорог, названных в честь героев ВОВ
13:48
Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра
13:37
В Ленобласти полицейские догоняли пьяного байкера без прав
13:29
В Петербурге пройдет курс оздоровления блокадница из ЛНР
13:22
СПбГУ запустил курсы русского языка в ЮАР
13:19
Комитет по законодательству поддержал федеральную законодательную инициативу о дополнительных мерах поддержки студентов – доноров
12:38
Полицейские Тосненского района Ленобласти поддержали акцию «Зеленая Россия»
12:04
В Ленобласти пенсионерка передала мошенникам 730 тысяч рублей
11:57
В Ленобласти пенсионер перевел трейдерам аферистам 450 тысяч рублей
11:28
Таможенники задержали подозрительный груз
10:47
В Петербурге задержан автоугонщик, ранее судимый гражданин одной из сопредельных республик
10:16
В Петербурге задержали предприимчивого гражданина, пытавшегося похитить «бесхозный» автомобиль
10:11
Продолжим экспортировать древесину
10:07
В Петербурге задержали 21-летнего афериста, который обманывал пенсионеров
09:43
В Красногвардейском районе два человека пострадали в ДТП
09:39
Сколько денег придет от «Газпрома»?
09:31
В Ленобласти подняли из воды автомобиль с двумя погибшими
09:21
Открытие III Международного семинара для молодых композиторов пройдёт в Доме Радио
09:14
В Петербурге соберутся лидеры патриотических организаций города
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, причастного к обману двух пенсионеров

В Петербурге задержали мужчину, причастного к обману двух пенсионеров

0
108
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции Адмиралтейского района задержали мужчину, причастного к обману двух пенсионеров

Ночью минувшего четверга около 01 часа 30 минут 84-летней пенсионерке, проживающей в доме 119 на Набережной реки Фонтанки, поступил звонок от неизвестного, который, под предлогом не привлечения ее сына и внучки к ответственности за якобы совершенное ДТП, убедил ее передать курьеру 520000 руб.
В этот же день, во Фрунзенском районе Петербурга при аналогичных обстоятельствах 85-летняя пенсионерка, проживающая в доме 5 по улице Пражской, отдала 900000 руб.
По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера сотрудниками уголовного розыска был задержан и полностью изобличен в совершении указанных преступлений 30-летний, ранее судимый за кражу велосипеда, мужчина. Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 10:07
В Петербурге задержали 21-летнего афериста, который обманывал пенсионеров
13-09-2022, 11:15
В Петербурге полицейские раскрыли сразу два случая похищения денежных средств у пенсионеров
8-09-2022, 13:54
В Петербурге за мошенничество в отношении пенсионерки 18-летнего афериста
11-09-2022, 12:07
В Колпино задержан мужчина, которы обманул пенсионерку
7-06-2022, 12:13
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров
13-09-2022, 11:43
В Петербурге 20-летний молодой человек похитил у пенсионерки 430 000 рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
60
Сегодня, 11:28
В Ленобласти "Рено Дастер" с нетрезвым водителем вылетел в кювет, погиб пассажир
0
88
Вчера, 09:43
В Красногвардейском районе два человека пострадали в ДТП
0
115
15-09-2022, 12:58
В Петербурге ВАЗ сбил 11-летнего мальчика
0
164
13-09-2022, 16:34
В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки
Наверх