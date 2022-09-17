В Петербурге задержали мужчину, причастного к обману двух пенсионеров

Ночью минувшего четверга около 01 часа 30 минут 84-летней пенсионерке, проживающей в доме 119 на Набережной реки Фонтанки, поступил звонок от неизвестного, который, под предлогом не привлечения ее сына и внучки к ответственности за якобы совершенное ДТП, убедил ее передать курьеру 520000 руб.

В этот же день, во Фрунзенском районе Петербурга при аналогичных обстоятельствах 85-летняя пенсионерка, проживающая в доме 5 по улице Пражской, отдала 900000 руб.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера сотрудниками уголовного розыска был задержан и полностью изобличен в совершении указанных преступлений 30-летний, ранее судимый за кражу велосипеда, мужчина. Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ