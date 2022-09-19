В Петербурге дорожный кофликт закончился поножовщиной

Накануне поздно вечером около 22 часов 15 минут возле дома 1 по улице Солдата Корзуна произошел дорожный конфликт между автомобилистом «Тойоте Камри» и пешеходами, водитель пытался скрыться. Для его задержания полиция ввела план операции «Перехват». Автомобилист, 44-летний неработающий, был задержан.

Установлено, что конфликт произошел между автомобилистом и тремя пешеходами из-за езды по тротуару. В результате водитель нанес ножевые ранения своим оппонентам, двум мужчинам, 1987 и 1991 г. рождения, и женщине, 1974 г. рождения. Потерпевшие госпитализированы.

Водитель привлечен к административной ответственности за езду по тротуару и мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.