В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей

Накануне к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 77-летняя жительница города Гатчина. Пенсионерка сообщила о том, что неделей ранее на её сотовый телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником финансовой безопасности банка. Телефонная собеседница сообщила пенсионерке, что зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с её счёта. Для надёжности голос в трубке рекомендовал ей снять все деньги и перевести на сторонний, якобы безопасный счёт.

Пожилая женщина доверилась голосу в трубке и отправилась к банкомату, где сняла более миллиона рублей.

После этого пенсионерке поступил ещё один звонок. По инструкции она должна была ждать автомобиль "Рено", а когда машина подъедет, то 25 тысяч надо было отдать водителю, а остальную сумму положить на заднее сидение. Иномарка действительно вскоре подъехала и, в итоге, уехала с деньгами пожилой жительницы Гатчины.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).