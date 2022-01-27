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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей

В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей

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Опубликовал: Anton78
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Голос в трубке убедил пожилую жительницу Гатчинского района Ленинградкой области снять со счёта все накопления

Накануне к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 77-летняя жительница города Гатчина. Пенсионерка сообщила о том, что неделей ранее на её сотовый телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником финансовой безопасности банка. Телефонная собеседница сообщила пенсионерке, что зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с её счёта. Для надёжности голос в трубке рекомендовал ей снять все деньги и перевести на сторонний, якобы безопасный счёт.

Пожилая женщина доверилась голосу в трубке и отправилась к банкомату, где сняла более миллиона рублей.

После этого пенсионерке поступил ещё один звонок. По инструкции она должна была ждать автомобиль "Рено", а когда машина подъедет, то 25 тысяч надо было отдать водителю, а остальную сумму положить на заднее сидение. Иномарка действительно вскоре подъехала и, в итоге, уехала с деньгами пожилой жительницы Гатчины.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Гатчинский район Ленобласть мошенничество пенсионеры
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