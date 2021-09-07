Аферисты оставили без денег пенсионерку из Выборга

Накануне к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 73-летняя жительница города Выборг, которая сообщила о том, что на её моблиьный телефон, в течение нескольких дней звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками безопасности "Сбербанка".

Телефонные собеседники пугали пенсионерку тем, что её банковский счёт пытаются взломать мошенники и настаивали, чтобы пожилая женщина сняла все накопления и перевела их на сторонний, якобы надёжный, счёт, реквизиты которого продиктовали. В итоге пенсионерка поверила голосам в трубке и перевела мошенникам 145 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража с банковского счета" и "мошенничество с причинением значительного ущерба".