Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обманувший пенсионерку

10 сентября 2022 года поздним вечером около 22 часов 31 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 82-летней пенсионерки о том, что в период с 7 по 8 сентября 2022 года к ней в квартиру по улице Турку, дом 20/1 пришли двое неизвестных мужчин, после ухода которых она обнаружила пропажу 150 тысяч рублей, находившихся в тумбочке. В связи с преклонным возрастом время, причину посещения и примет неизвестных заявительница не запомнила.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 35 по Пражской улице по подозрению в совершении указанного преступления на основании статьи 91 УПК РФ был задержан 22-летний неработающий. Устанавливается причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.