В Ленобласти задержали автоугонщика двух отечественных автомобилей

22 августа 2022 года к полицейским Кингисепского района Ленинградской области поступило заявление от 65-летнего гражданина о том, что от дома № 1 по улице Строителей неизвестный похитил его автомобиль «ВАЗ-21053» стоимостью 50 тысяч рублей.

31 августа 2022 года в тот же отдел полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины о том, что от дома №12 по Крикковскому шоссе неизвестный похитил его автомобиль «ВАЗ-2109» стоимостью 50 000 рублей.

По указанным фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В минувший вторник в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома № 42 «А» по улице Карла Маркса по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 22-летний местный житель. Похищенные автомобили были обнаружены и возвращены собственникам. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.