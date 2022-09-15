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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали автоугонщика двух отечественных автомобилей

В Ленобласти задержали автоугонщика двух отечественных автомобилей

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Кингисеппского района задержали автоугонщика двух отечественных автомобилей

22 августа 2022 года к полицейским Кингисепского района Ленинградской области поступило заявление от 65-летнего гражданина о том, что от дома № 1 по улице Строителей неизвестный похитил его автомобиль «ВАЗ-21053» стоимостью 50 тысяч рублей.

31 августа 2022 года в тот же отдел полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины о том, что от дома №12 по Крикковскому шоссе неизвестный похитил его автомобиль «ВАЗ-2109» стоимостью 50 000 рублей.

По указанным фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В минувший вторник в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома № 42 «А» по улице Карла Маркса по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 22-летний местный житель. Похищенные автомобили были обнаружены и возвращены собственникам. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район угон автомобиль
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