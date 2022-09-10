В Колпино полицейские поймали телефонного мошенника "на живца"

8 сентября 2022 года в полицию Колпинского района Петербурга позвонили из банка. К ним пришла пожилая женщина и собирается снять со счета крупную сумму денег - 1 миллион рублей. Работникам банка это показалось подозрительным, и они проинформировали полицейских. На место оперативно выехали сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что все это время 80-летняя бабушка находится на телефонной связи с неизвестным абонентом. Суть же звонка оказалась типичной: якобы дочь пенсионерки попала в ДТП и срочно требуется 1 миллион рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности.

Оперативники уголовного розыска перехватили инициативу, взяв ситуацию в свои руки. Была изготовлена "кукла". Ее передали ничего не подозревавшему водителю такси, который приехал по заказу мошенников и должен был отвезти посылку адресату. Вместе с таксистом оперативники проехали в Василеостровский район Петербурга. Там, у дома 21 по Уральской улице, при передаче "куклы" сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что на территории России он проживает с нарушением миграционного законодательства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.