В Петрбурге задержали «сантехника», подозреваемого в краже у блокадницы

24 августа 2022 года в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение от 93-летней блокадницы, инвалида 2 группы, проживающей в доме 8 по улице Генерала Симоняка. Пожилая женщина сообщила, что когда она возвращалась домой из магазина, в подъезде к ней обратился незнакомый мужчина, представившийся сантехником. Войдя в квартиру, визитер сообщил пенсионерке, что у нее не исправна система канализации. Пока хозяйка находилась в соседней комнате, «сантехник» похитил 140 тысяч рублей, лежавшие на столе, и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 12/3 по улице Пионерстроя опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний житель Петербурга.

Полицейские установили, что злоумышленник «вел» потерпевшую от магазина, где она совершала покупки. Попав к ней в квартиру, «сантехник» незаметно достал бутылку с водой, разлил ее на полу в ванной комнате и проинформировал хозяйку о протечке. Улучив момент, злоумышленник украл деньги и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.