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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ограбили военного пенсионера

В Петербурге ограбили военного пенсионера

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54
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские раскрыли ограбление 83-летнего военного пенсионера

В минувший понедельник к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 83-летний военный пенсионер, подполковник в отставке, проживающий в доме 26 по улице Ярослава Гашека. Пожилой мужчина сообщил правоохранителям о том, что при входе в парадную дома неизвестный толкнул его и вытащил из кармана брюк кошелёк, в котором находилось 5 300 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».

Особых примет грабителя пенсионер не запомнил, однако злоумышленник попал под прицел камер видеонаблюдения, что помогло полицейским оперативно установить его личность и местонахождение.
Подозреваемый был задержан в парке возле станции метро «Дунайская» и доставлен в отдел полиции. 39-летний уроженец Петербурга в настоящее время не имеет определённого места жительства.
Со слов задержанного, находясь в магазине, он обратил внимание на пенсионера, который после оплаты товара убрал кошелёк в карман брюк. Злоумышленник проследовал за пожилым человеком, зашёл за ним в парадную и напал. В дальнейшем похищенные деньги налётчик потратил на личные нужды.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район грабеж пенсионеры
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