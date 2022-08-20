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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге у пенсионерки выманили 2,5 миллиона рублей

В Петербурге у пенсионерки выманили 2,5 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Петербурга мошенники уговорили пенсионерку перевести на сторонние счета 2,5 миллиона рублей

Вчера в течение дня на сотовый телефон 81-летней жительницы Выборгского района Петербурга звонили с разных номеров неизвестные, которые представлялись сотрудниками Сбербанка и сотрудниками ФСБ.

Аферисты убедили пожилую женщину обналичить 2,5 миллиона рублей и отнести их к банкоматам в супермаркете на проспекте Просвещения. Там пенсионерку встретил неизвестный мужчина, который представился «специалистом по банкоматам» Савельевым Дмитрием Александровичем. С его «помощью» бабушка перевела деньги на неизвестные счета, после чего «специалист» испарился на темном автомобиле.

Следователем полиции возбуждено уголовное дело. Приметы неизвестного: на вид 35-40 лет, рост около 170‑175 см, на левой щеке шрам от уха размером около 5 сантиметров, на предплечье руки с внутренней стороны татуировка в виде орнамента. Был одет в футболку темно-синего цвета, шорты темного цвета, на голове темная кепка.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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