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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти аферисты оставили без денег пенсионерку

В Ленобласти аферисты оставили без денег пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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В Сланцевском районе Ленобалсти лжеследователь и псевдобезопасник Центробанка по телефону оставили без денег пенсионерку

В минувший понедельник  к полицейским Сланцевского района Ленинградской области обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о том, что на её сотовый телефон позвонил мужчина, который представился следователем управления по экономической безопасности. Телефонный собеседник сообщил пожилой женщине, что мошенники пытаются взломать её банковский счёт и посоветовал для надёжности перевести деньги на безопасный счет. Мужчина пояснил пенсионерке, что для проведения данной операции с ней свяжется представитель Центробанка.

Через некоторое время её действительно позвонила неизвестная женщина и уже под её наставничеством пенсионерка пошла в местное отделение Сбера и через терминал самообслуживания перевела 30 тысяч рублей. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район мошенничество пенсионеры
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