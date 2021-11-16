В Ленобласти аферисты оставили без денег пенсионерку

В минувший понедельник к полицейским Сланцевского района Ленинградской области обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о том, что на её сотовый телефон позвонил мужчина, который представился следователем управления по экономической безопасности. Телефонный собеседник сообщил пожилой женщине, что мошенники пытаются взломать её банковский счёт и посоветовал для надёжности перевести деньги на безопасный счет. Мужчина пояснил пенсионерке, что для проведения данной операции с ней свяжется представитель Центробанка.

Через некоторое время её действительно позвонила неизвестная женщина и уже под её наставничеством пенсионерка пошла в местное отделение Сбера и через терминал самообслуживания перевела 30 тысяч рублей. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".