В Петергофе лже-следователь выманил у пенсионерки 2000 евро и 700 долларов

Накануне вечером к полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась 83-летняя жительница города Петергоф. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что 19 июля ей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Телефонный собеседник сказал, что ее сын стал виновником ДТП, и чтобы его не привлекать к уголовной ответственности, требуются 125 тысяч рублей.

В тот же день к пенсионерке домой пришел незнакомы мужчина, которому она передала 2 тысячи евро и 700 долларов.

Видеонаблюдение в доме и снаружи отсутствует, передает АН «Оперативное приерытие».

Приметы мужчины - рост около 185, с темной бородой, был одет в черную куртку с капюшоном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).