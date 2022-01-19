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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали злоумышленника обманувшего пенсионера

В Ленобласти задержали злоумышленника обманувшего пенсионера

0
67
Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Полицейские Тосненского района Ленобласти задержали злоумышленника, который обманным путем завладел комнатой и деньгами пенсионера

Накануне к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от службы безопасности финансового учреждения о том, что в офисе местного филиала мужчина пытается обманным путем завладеть денежными средствами пенсионера, 1938 года рождения.

На место оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска, которые задержали 53-летнего неработающего, ранее неоднократно судимого гражданина.

В тот день к полицейским с заявлением обратился пенсионер и сообщил, что с 01 сентября 2021 года до 18 января 2022 года задержанный мужчина, под различными предлогами, убедил его снять и передать денежные средства в размере 1 миллион 785 тысяч рублей, а также подписать нотариально заверенный договор дарения комнаты стоимостью 3 миллиона рублей в принадлежащей заявителю квартире дома 5 по бульвару Алексея Толстого в городе Пушкин. Общий материальный ущерб составил 4 миллиона 785 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район мошенничество пенсионеры
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