В Ленобласти ограбили пожилую женщину

Вчера вечером около 18 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 74-летняя пенсионерка. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что около полудня столкнулась с грабителем рядом с поликлиникой на Колтушском шоссе в городе Всеволожск.

Злоумышленник применил физическую силу и похитил у нее золотое кольцо стоимостью 27 тысяч рублей, сумочку, банковскую карту, личные вещи и 5 тысяч рублей наличными, после чего сбежал. Общий ущерб владелица оценила в 40 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.