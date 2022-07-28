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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении в метро

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении в метро

0
6
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Петербурге сотрудники полиции задержан мужчина, подозреваемый в избиении в метро

16 июля 2022 года около 6 часов утра на станции метро «Невский проспект» между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт, в результате которого один участник ударил второго ногой в голову, причинив тяжкий вред здоровью.

Потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение.

По данному факту полиция Центрального района возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).  

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении этого преступления задержали 24-летнего мужчину. Злоумышленника задержали в порядке 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район телесные повреждения метро
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