В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении в метро

16 июля 2022 года около 6 часов утра на станции метро «Невский проспект» между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт, в результате которого один участник ударил второго ногой в голову, причинив тяжкий вред здоровью.

Потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение.

По данному факту полиция Центрального района возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении этого преступления задержали 24-летнего мужчину. Злоумышленника задержали в порядке 91 УПК РФ.