В Петербурге в конфликте с курьером службы доставки петербуржец получил тяжелые травмы

Вечером минувшего вторника к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 52 по набережной реки Фонтанки лежит мужчина средних лет без сознания. Прибывшей на место бригадой скорой помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение. Личность пострадавшего была установлена – петербуржец, 1978 года рождения. У мужчины были зафиксирована тяжелая травма головы.

В результате разбирательства сотрудники уголовного розыска Центрального района установили, что полученная травма носит криминальный характер. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 20 апреля у дома 11 по улице Константина Заслонова полицейские задержали 21-летнего курьера службы доставки, гражданина одной из стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, между потерпевшим и мигрантом возник случайный конфликт. Курьер ударил оппонента по лицу, в результате чего мужчина упал и ударился головой об асфальт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.