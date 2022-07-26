В Петербурге в ДТП пострадала 3-летняя девочка

Вчера днем около 15 часов 00 минут на пересечении проспекта Культуры и Луначарского проспекта 32-летняя девушка-водитель, управляя автомашиной «Рено Сандеро», при повороте на проспект Луначарского, совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Киа Спортейдж», под управлением автоледи, 1985 года рождения.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка «Рено Сандеро», 2019 года рождения, которая в состоянии средней тяжести госпитализирована в больницу.

Проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия.