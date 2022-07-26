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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти после выстрела в шлем мотоциклиста возбуждено уголовное дело

В Ленобласти после выстрела в шлем мотоциклиста возбуждено уголовное дело

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
После выстрела в шлем мотоциклиста в Агалатово возбуждено уголовное дело

Вчера вечером около 16 часов 40 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в деревне Агалатово, на улице Плантация новогодних елок водитель автомашины «Шкода Рапид» в ходе дорожного конфликта выстрелил из пистолета «ОСА ПБ4-1» в голову водителю мотоцикла.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС задержан 40-летний водитель автомобиля «Шкода». Выстрел 35-летнему водителю мотоцикла «Кавасаки», пришелся в мотоциклетный шлем и не причинил вреда.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Стрелявший задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стрельба травматика хулиганство
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