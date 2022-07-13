В Колпинском районе установили мошенника, который похитил деньги у пенсионера

19 апреля 2022 года около 00 часов 35 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 86-летний пенсионер с заявлением о том, что 18 апреля ему на стационарный телефон с неизвестного телефона позвонил неизвестный и сообщил, что его племянница совершила ДТП и для освобождения ее от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства. В этот же день в квартиру к заявителю пришел неизвестный мужчина, которому он передал деньги в сумме 200 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

12 июля 2022 года сотрудниками полиции установлена причастность к совершению данного преступления 19-летнего уроженца Иркутской области, который содержится под стражей за совершение аналогичного преступления.